В Кузбассе житель Мариинска за изготовление и хранение наркотиков приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы

Наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 32-летнему наркозависимому жителю Мариинска назначено за незаконное хранение и изготовление без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, которое он совершил в период назначенного двухлетнего испытательного срока по предыдущему приговору, назначенного за совершение аналогичного преступления.

События, приведшие 32-летнего жителя Мариинска в исправительную колонию общего режима, начались в середине января 2020 года, когда он решил собрать для личного употребления коноплю, содержащую в своём составе наркотическое средство – марихуану. Собрав на заброшенном участке местности более 800 грамм наркосодержащего растения, принёс его в сарай, находящийся во дворе своего дома, спрятав наркотическое средство в металлический сейф с целью дальнейшего употребления. Через два дня в том же сарае он употребил наркотическое средство. А через несколько часов к нему приехали сотрудники полиции с понятыми, которые предъявили документы на проведение обследования в его надворных постройках, предложив добровольно выдать предметы и вещества, запрещённые к свободному обороту на территории Российской Федерации. После этого обвиняемый сообщил, что в металлическом сейфе, находящемся в сарае, для личного употребления он хранит наркотическое средство, добровольно выдав его в присутствии понятых сотрудникам полиции.

За совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, Мариинский городской суд Кемеровской области в мае 2020 года назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года.

Однако после осуждения, не сделав для себя должных выводов, осуждённый продолжил употребление наркотических средств.

В конце августа 2020 года он вновь собрал части дикорастущей конопли, содержащей в своём составе наркотическое средство, которые принёс во двор своего дома. Из принесённых частей конопли он изготовил наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), часть которого употребил, а оставшуюся часть (как позже установила экспертиза, массой около 8 грамм) стал хранить в кармане своей куртки, повесив её в летней кухне.

На следующий день к нему приехали сотрудники полиции с понятыми, предъявили постановление суда о разрешении проведения обследования по адресу его проживания, и предложили добровольно выдать вещества и предметы, свободный оборот которых запрещён в Российской Федерации. В этот раз обвиняемый отрицал наличие у него запрещённых предметов и веществ. Однако в ходе проведения обследования вначале был обнаружен предмет, с помощью которого обвиняемый употреблял наркотическое средство, а вскоре и само наркотическое средство в куртке, висящей на стене летней кухни. Остатки наркотического средства позже были обнаружены и на руках обвиняемого, а медицинское освидетельствование подтвердило состояние у него наркотического опьянения.

В результате рассмотрения уголовного дела, проанализировав все доказательства и оценив их в совокупности, суд установил вину подсудимого в совершении незаконного хранения и изготовления без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (часть вторая статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации).

За совершённое преступление ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

При этом условное осуждение, назначенное по предыдущему приговору осуждённому, было отменено, и неотбытая часть наказания по предыдущему приговору частично присоединена к вновь назначенному наказанию.

Окончательно осуждённому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев