В Кузбассе житель Мариинского района осуждён за незаконный оборот спиртсодержащей продукции

Зарабатывая перепродажей спиртсодержащей продукции, приобретаемой у водителей на междугородней трассе, для увеличения клиентской базы обвиняемый заказал в типографии визитные карточки с рекламой о продаже «водки» с указанием своего номера телефона, которые распространял среди водителей транспортных средств, в кафе и на заправочных станциях.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что 23-летний обвиняемый, занимаясь перепродажей спиртсодержащей продукции, для увеличения клиентской базы заказал в типографии визитные карточки с рекламой своих услуг о продаже «водки», указав свой номер телефона. В феврале 2020 года ему поступил звонок с просьбой о приобретении 150 пятилитровых канистр «водки». Согласовав место продажи и время, 14 февраля созвонился и встретился со своим поставщиком, личность которого следствию установить не удалось. В автомобиль обвиняемого не поместились все канистры, поэтому он приобрёл у поставщика 85 штук, договорившись, что вскоре приедет за оставшимся товаром. После этого обвиняемый отвёз приобретённые канистры на место встречи с покупателем, продав ему привезённую спиртсодержащую жидкость. Перегрузив канистры в автомобиль покупателя, обвиняемый уехал за оставшейся партией. Купив 44 канистры (больше у поставщика не оказалось), он вновь отвёз их покупателю. После того, как в автомобиль покупателя были загружены оставшиеся канистры и обвиняемый получил деньги за проданную спиртсодержащую жидкость, он был задержан сотрудниками органов внутренних дел. После осмотра автомобиля 129 пятилитровых полимерных бутылок с жидкостью общим объёмом более 577 литров были изъяты. Позже экспертиза показала, что изъятая продукция является спиртсодержащей жидкостью, изготовленной на основе этилового спирта объёмной долей от 40,7% до 42,7%. Согласно справке об исследовании документов, стоимость изъятой спиртсодержащей продукции составила немногим более 276 тысяч рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый вину в совершённом преступлении признал в полном объёме.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал его виновным в совершении незаконного оборота спиртсодержащей продукции без соответствующей лицензии, если такая лицензия обязательна, в крупном размере (часть первая статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации) и, учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев