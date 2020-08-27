В Кузбассе житель Мариинского района признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице

44-летний житель Мариинска, разозлившись на свою сожительницу за то, что она забыла поздравить его с днём рождения, ногой нанёс ей удар в область задней средней части голени левой ноги, причинив оскольчатый перелом малоберцовой кости, а также винтообразный перелом большеберцовой кости со смещением, что в совокупности расценивается как тяжкий вред здоровью, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

Однако за медицинской помощью потерпевшая обратилась лишь через полтора месяца после произошедшего, а ещё через месяц – с заявлением о совершённом преступлении.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в середине октября 2019 года подсудимый в свой день рождения находился на рыбалке, употреблял спиртное и был обижен на свою сожительницу, которая не поздравила его. С рыбалки он вернулся после обеда. В вечернее время сожительница подсудимого вспомнила про день рождения подсудимого, и они по этому поводу организовали застолье. Около 22 часов между ними возникла ссора по поводу того, что сожительница забыла о его дне рождения, и в ходе ссоры, когда потерпевшая находилась спиной к подсудимому, он достаточно сильно ногой пнул сожительницу по левой ноге ниже колена. После того, как потерпевшая упала, подсудимый отнёс её на диван и увидел, что нога в районе голени у неё опухла, после чего он понял, что причинил перелом. Поскольку они находились в состоянии алкогольного опьянения, а у потерпевшей не было медицинского полиса, скорую помощь вызывать не стали. Подсудимый наложил на ногу потерпевшей шину и забинтовал эластичным бинтом. Оба считали, что после этого кость срастётся.

Около полутора месяцев потерпевшая передвигалась при помощи костылей. Однако в конце ноября 2019 года у неё сильно разболелась нога, и им пришлось вызвать скорую помощь. В больнице был сделан рентген и установлен диагноз: застарелый перелом. Медицинским работникам потерпевшая сообщила, что перелом ноги она получила при побелке в доме, так как не хотела, чтобы сожителя привлекли к уголовной ответственности.

Но в конце декабря 2019 года между ними снова произошёл конфликт, в ходе которого подсудимый несколько раз ударил потерпевшую кулаком по лицу. Но и после этого потерпевшая не стала обращаться в полицию.

Лишь 1 января 2020 года, после очередного скандала, произошедшего по инициативе подсудимого, потерпевшая решила обратиться с заявлением о привлечении сожителя к ответственности, поскольку он злоупотреблял спиртным и вёл себя агрессивно.

При определении вида и размера наказания за совершённое преступление Мариинский городской суд Кемеровской области учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, оказание медицинской и иной помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления. Учёл суд и мнение потерпевшей, не настаивающей на суровом наказании подсудимого.

Признав подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

Также с осуждённого взысканы процессуальные издержки в доход федерального бюджета, связанные с оплатой труда адвоката, в размере 16 тысяч 250 рублей.



Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев