В Кузбассе жительница Мариинска «отсудила» у томского агентства недвижимости трёхкратную сумму договора

Как рассказали «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, рассмотрев исковые требования, суд пришёл к выводу о том, что услуги по договору агентством недвижимости фактически оказаны не были. Томское агентство недвижимости «TOP-TEAM» не стало обжаловать в апелляционном порядке решение суда, фактически согласившись с ним.

Из материалов дела следует, что в августе текущего года между индивидуальным предпринимателем Р. («Агентство недвижимости «TOP-TEAM») и 18-летней жительницей Мариинска был заключён договор об оказании консультационных услуг, а также услуг в подборе и организации просмотров вариантов арендуемого жилья с целью заселения. Согласно заявке, девушке необходимо было подобрать однокомнатную квартиру-студию в Кировском районе Томска. Для оказания услуг в агентстве был выбран тариф «Оптимальный» стоимостью 7 тысяч рублей. В тариф были включены услуги по подбору пяти вариантов жилья, юридический пакет, а также подбор временного жилья. Дополнительно предоставлялась услуга перезаселения, которая в тариф не включалась и в случае необходимости оплачивалась отдельно в размере одной тысячи рублей. Сотрудники агентства тут же в одном из популярных мессенджеров создали с заказчицей чат «Джеймс Бонд», в который направили информацию о четырёх квартирах для выбора временного проживания. При этом исполнитель по договору сообщила, что обзванивать хозяев квартир должна сама заказчица. По контактам двух квартир никто не отвечал, а третья квартира не соответствовала требуемым критериям. Заказчица договорилась о просмотре лишь с собственником квартиры, оказавшейся четвёртой в предложенном списке.

Однако, приехав в офис для подписания договора аренды квартиры, выяснилось, что её собственник не работает с агентством «TOP-TEAM», и у него имелся свой типовой договор аренды, который никак не соответствовал договору агентства. В итоге девушка не смогла подписать договор аренды и не заселилась в квартиру. Больше от агентства никаких предложений об аренде квартир не поступило. В результате заказчица потребовала расторгнуть с агентством договор оказания услуг, поскольку услуги оказаны не были, и возвратить уплаченную сумму в полном объёме. Прождав несколько дней, девушка направила Р. дополнение к требованию. В ответ предприниматель, исходя из якобы проделанных исполнителем работ, приняла решение вернуть лишь небольшую часть денег. Своё решение бизнес-леди мотивировала тем, что заказчица отказалась от исполнения договора по личным обстоятельствам. Возмутившись таким решением, жительница Мариинска обратилась в суд за защитой своих прав потребителя.

Рассмотрев исковые требования, суд пришёл к выводу о том, что услуги по договору агентством недвижимости действительно по факту оказаны не были, хотя в возражениях на исковое заявление ответчик пыталась доказать обратное.

В результате суд взыскал в пользу молодой заказчицы с предпринимателя более 23 тысяч рублей, в сумму которых вошли возврат денежных средств по договору, неустойка, компенсация морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, а также судебные расходы.

Следует отметить, что предприниматель не стала обжаловать в апелляционном порядке решение суда, фактически согласившись с ним.

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