В Кузбассе жительница Мариинска устроилась в локомотивное депо по поддельным профессиональным документам слесаря

Как сообщил «Новостям Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев, поддельные документы, подтверждающие получение профессии слесаря по ремонту подвижного состава третьего разряда, 43-летняя жительница Мариинска приобрела за 12 тысяч рублей у неустановленного следствием лица, с которым связалась через сеть «Интернет». Устроившись по поддельным документам на работу в одно из локомотивных депо, через месяц была выявлена сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Ачинск и созналась в содеянном, написав явку с повинной.

Из материалов уголовного дела следует, что жительница Мариинска в начале мая 2022 года от знакомых работников железнодорожного транспорта узнала о том, что в одно из структурных подразделений сервисного локомотивного депо на постоянную работу требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Выясняя подробности, узнала также, что обязательным условием для трудоустройства на эту должность является наличие специального образования с определённой квалификацией, которые у неё отсутствовали.

В конце мая 2022 года в сети «Интернет» она обнаружила сайт с предложением приобрести удостоверение слесаря по ремонту подвижного состава 3 разряда без фактического прохождения обучения. Официально она трудоустроена не была, а источник постоянного дохода ей был необходим, поэтому данное предложение её заинтересовало, и в ходе переписки с неизвестным лицом была достигнута договорённость о приобретении необходимых документов, выполненных от имени «Первого центра повышения квалификации и профессиональной подготовки», за 12 тысяч рублей. Передав деньги, фотографию и свои анкетные данные, через две недели из своего почтового ящика забрала конверт с документами.

На следующий день она представила в отдел кадров поддельные документы, и пройдя необходимые кадровые процедуры, уже в конце июня она приступила к исполнению обязанностей слесаря по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 3 разряда. Но в начале августа при проведении проверки сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Ачинск стало известно о поддельности документов. Она сразу созналась в совершении преступления, написав явку с повинной.

Позже признаки подделки документов были подтверждены заключением эксперта.

В судебном заседании подсудимая вину в содеянном признала полностью, настаивая на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сторона обвинения также не возражала против такого порядка рассмотрения уголовного дела.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном и положительные характеристики. Учёл суд также то, что подсудимая в настоящее время проходит обучение по профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава».

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимой наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.

В течение срока наказания ей запрещено менять место жительства и выезжать за пределы территории Мариинского муниципального округа без согласия специализированного контролирующего органа.

Фото из открытых источников