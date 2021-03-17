В Кузбассе жительница Мариинска взыскала с московской фирмы более 430 тысяч рублей

В суде было доказано, что вибромассажная накидка «KEIDO+», стоимость которой с учётом скидки составила 169 тысяч рублей, является медицинским изделием, а не технически сложным товаром бытового назначения.
В результате суд взыскал в пользу покупателя уплаченную за товар сумму, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф: всего более 430 тысяч рублей.
В январе 2021 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском к ООО «ОМАЗОН» (г.Москва) о защите прав потребителя обратилась жительница Мариинска с требованием о расторжении договора купли-продажи, а также о взыскании уплаченной за приобретённый товар денежной суммы, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.
Из материалов гражданского дела следует, что 20 октября 2020 года после короткой демонстрации пенсионерка (истец по делу) приобрела у представителя ООО «ОМАЗОН» вибромассажную накидку «KEIDO+» за 169 тысяч рублей. Также в подарок продавцом были переданы 2 подушки, одеяло, пылесос и ручной массажёр «Nira». Согласно условиям договора купли-продажи, оплата товара была произведена полностью с использованием кредитных денежных средств, полученных по тут же заключённому кредитному договору с одним из коммерческих банков на срок три года под 14,6% годовых.
Через несколько дней к пенсионерке приехала дочь, которая осмотрела приобретённые вещи, ознакомилась с технической документацией и сделала вывод, использование такой накидки возможно только по назначению врача. А в связи с тем, что истец страдает в силу возраста рядом хронических заболеваний, то использование такой накидки может оказывать воздействие на организм истца и негативно повлиять на её физическое состояние.
После этого истец позвонила по указанному в договоре телефону о возможности возврата приобретённого товара, на что ей сообщили, что поскольку она подписала договор, то и согласилась с его условиями, в связи с чем товар возврату не подлежит.
В связи с этим 23 ноября 2020 года покупатель направила претензию в ООО «ОМАЗОН» о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств, в удовлетворении которой было отказано по причине того, что накидка является электробытовым прибором, а не медицинским изделием, возврату не подлежит.
Не согласившись с таким отказом, истец обратилась в суд.
В результате рассмотрения дела суд установил медицинское предназначение вибромассажной накидки, так как она может быть использована для различных типов массажа.
В связи с этим продавец должен был довести до потребителя не только свойства товара и оказываемый им терапевтический эффект, но и доводить до потребителя информацию о противопоказаниях к использованию указанного прибора, которая должно быть максимально полной и достоверной. При продаже товара это выполнено не было. Продавец ограничился лишь демонстрацией товара и предоставлением информации, касающейся его полезных свойств.
Таким образом, судом установлено, что представителем фирмы-продавца не была доведена до сведения покупателя достаточная и достоверная информация о товаре, который является медицинским изделием, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей.
В результате рассмотрения гражданского дела решением Мариинского городского суда Кемеровской области договор купли-продажи вибромассажной накидки был расторгнут.
В пользу покупателя взыскана уплаченная за товар денежная сумма, компенсация морального вреда, неустойка, почтовые расходы и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Общая сумма, взысканная судом в пользу потребителя, составила более 430 тысяч рублей.
При этом покупатель обязан вернуть вибромассажную накидку и полученные в подарок изделия, а компания-продавец обязана их принять в течение 10 дней после фактического исполнения компанией решения суда.
Следует отметить, что это не единичный случай, когда жителям Мариинска приходится отстаивать свои права потребителей, касающиеся аналогичных товаров, в суде.
Так,
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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