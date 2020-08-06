В Кузбассе жительница Мариинска за вознаграждение в виде алкоголя предоставляла своё жильё для потребления наркотических средств

Кроме систематического предоставления своей квартиры для потребления наркотических средств, ранее неоднократно судимая 36-летняя жительница Мариинска совершила угрозу убийством, а также причинение лёгкого вреда здоровью, ранив своего родственника ножом в область плеча.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в течение февраля 2019 года местная жительница систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам, снабжая их при этом предметами для изготовления наркотиков. Ингредиенты для изготовления наркотических средств «гости» приносили с собой, а хозяйке квартиры за предоставленные услуги приносили спиртные напитки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в конце февраля 2019 года указанная преступная деятельность была пресечена, а в отношении хозяйки квартиры позже было возбуждено уголовное дело.

Через несколько месяцев, 28 сентября 2019 года, жительница Мариинска в течение дня одна у себя дома употребляла спиртные напитки. В связи с тем, что у неё было плохое настроение, она решила сходить в гости к брату мужа, с которым она поддерживала приятельские отношения, несмотря на то, что с мужем уже около года не проживала. Около 18 часов вечера она пришла к дому родственника, но тот дверь ей не открыл. Это разозлило подсудимую, и она стала с силой стучать в металлическую дверь. В связи с тем, что дверь была некачественная, от ударов она прогнулась, и врезной замок открылся. Подсудимая вошла в квартиру, где обнаружила своего родственника, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимая стала оскорблять его, предъявляя претензии в связи с тем, что он не открыл ей дверь и не впустил её. Однако хозяин квартиры стал возмущаться в связи с её приходом и выгонять из квартиры. Это ещё больше разозлило подсудимую, и она, подняв с пола складной нож, наставила лезвие в сторону родственника, сказала, что убьёт его. Как подсудимая поясняла позже, убивать не хотела, а хотела лишь напугать. Однако в какой-то момент родственник выбил из её руки нож, и вывел из квартиры.

На следующий день, 29 сентября, подсудимая продолжала одна дома распивать спиртные напитки, и вечером снова решила сходить к тому же родственнику, вспомнив обиду за его поведение по отношению к ней. На этот раз подсудимая взяла с собой кухонный нож. Войдя около 21 часа вечера в дом потерпевшего через незапертую, накануне ею сломанную дверь, снова стала возмущаться и оскорблять хозяина квартиры за его вчерашнее поведение, держа в руке нож и размахивая им. Потерпевший подошёл к ней, намереваясь снова вывести её из квартиры, но в этот момент подсудимая нанесла ножом ему удар в область правового плеча. Увидев кровь, подсудимая успокоилась, и через некоторое время ушла, а потерпевший вызвал себе скорую помощь.

При назначении наказания за совершённые преступления суд учёл такие смягчающие обстоятельства, как мнение потерпевшего, который не настаивал на суровой мере наказания, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, а также ряд других обстоятельств.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений, поскольку подсудимой совершены преступления небольшой и средней тяжести в период непогашенной судимости по предыдущим приговорам, по которым она была признана виновной за покушение на сбыт наркотических средств, и освободилась из мест лишения свободы в 2015 году.

Признав подсудимую виновной по всем составам предъявленного ей органами предварительного расследования обвинения, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы, постановив назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Также с неё взысканы в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере около 30 тысяч рублей, связанные с оплатой труда адвоката.