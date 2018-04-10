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В Кузбассе живет 337 бывших узников фашистских концлагерей

Они попали в фашистские концлагеря совсем маленькими детьми и сейчас имеют статус бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Самым молодым из них уже около 80 лет. Все они, помимо трудовой или социальной пенсии, получают материальную и социальную помощь государства. Эти  граждане имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и набора социальных услуг.

С учетом проведенной индексации с 1 февраля 2018 года размер ЕДВ несовершеннолетних узников, не имеющих инвалидности, составляет 3885,33руб. в месяц. Размер ЕДВ несовершеннолетних узников, признанных инвалидами, – 5180,46 руб. в месяц.

Стоимость набора социальных услуг – 1075,19 руб.

Кроме этого, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 производится выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО) в размере 1000 рублей в месяц.

Общество
kuzbassnews.ru
10/04/2018
Общество
Новости Кузбасса

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