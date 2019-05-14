В «Кузбассэнерго – РЭС» назначен главный инженер

В Новокузнецке начали отключать отопление Отключение отопления и горячей воды в Кузбассе началось с южной столицы. Сегодня, 13 мая, жители...

Новокузнечанин случайно убил малолетних сыновей В Новокузнецке будут судить 37-летнего мужчину, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном...

Губернатор поблагодарил детей за яблоневые веточки На своей странице в соцсети руководитель области Сергей Цивилев выразил восхищение яблоневыми...