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В «Кузбассэнерго – РЭС» назначен главный инженер

Сергей Тараданов вступил в должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера кузбасского филиала «МРСК Сибири».

До этого назначения Сергей Тараданов работал заместителем главного инженера по эксплуатации в «Томская распределительная компания».

Сергей Геннадьевич  - уроженец Томской области. Окончил Новосибирский электротехнический институт, а затем Томский государственный университет. Общий стаж в электроэнергетике – 25 лет.

Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности электромонтера по ремонту воздушных линий и распределительных сетей Чаинского РЭС «Томскэнерго». За время работы в отрасли прошел все ступеньки карьеры электросетевика: мастера, старшего мастера, начальника района электрических сетей, директора производственного отделения, а в последние три года – заместителя главного инженера по эксплуатации в компании, занимающейся передачей и распределением электроэнергии в соседней с Кузбассом Томской области.

Экономика
kuzbassnews.ru
14/05/2019
Экономика
Новости Кузбасса

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