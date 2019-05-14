В «Кузбассэнерго – РЭС» назначен главный инженер

Сергей Тараданов вступил в должность заместителя директора по техническим вопросам – главного инженера кузбасского филиала «МРСК Сибири».
До этого назначения Сергей Тараданов работал заместителем главного инженера по эксплуатации в «Томская распределительная компания».
Сергей Геннадьевич - уроженец Томской области. Окончил Новосибирский электротехнический институт, а затем Томский государственный университет. Общий стаж в электроэнергетике – 25 лет.
Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности электромонтера по ремонту воздушных линий и распределительных сетей Чаинского РЭС «Томскэнерго». За время работы в отрасли прошел все ступеньки карьеры электросетевика: мастера, старшего мастера, начальника района электрических сетей, директора производственного отделения, а в последние три года – заместителя главного инженера по эксплуатации в компании, занимающейся передачей и распределением электроэнергии в соседней с Кузбассом Томской области.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Отключение отопления и горячей воды в Кузбассе началось с южной столицы. Сегодня, 13 мая, жители...
|
В Новокузнецке будут судить 37-летнего мужчину, которого обвиняют в преступлении, предусмотренном...
|
На своей странице в соцсети руководитель области Сергей Цивилев выразил восхищение яблоневыми...
|
13 мая в Прокопьевске произошел пожар в частном жилом доме и надворном строении. Сигнал о...