В кузбасские школы поступили 52 новых школьных автобуса

3 октября в областной администрации водители получили ключи от 49 школьных автобусов «ПАЗ» и трех «Газелей». «ПАЗы» рассчитаны на 22 места, «Газели» - на 12 мест. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.
Весь транспорт имеет высокую степень безопасности и комфорта. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Все места для пассажиров оснащены специальными ремнями безопасности. Предусмотрены багажные полки.
Автобусы оснащены тахографами, навигационными системами ГЛОНАСС/GPS, а также специальными устройствами, которые препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.
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