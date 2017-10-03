Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В кузбасские школы поступили 52 новых школьных автобуса

3 октября в областной администрации водители получили ключи от 49 школьных автобусов «ПАЗ» и трех «Газелей». «ПАЗы» рассчитаны на 22 места, «Газели» - на 12 мест. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.

Весь транспорт имеет высокую степень безопасности и комфорта. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Все места для пассажиров оснащены специальными ремнями безопасности. Предусмотрены багажные полки.

Автобусы оснащены тахографами, навигационными системами  ГЛОНАСС/GPS, а также специальными устройствами, которые препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.

Образование
kuzbassnews.ru
03/10/2017
Образование
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Часть жителей Новокузнецка осталась без связи из-за похищенного кабеля
Отмечается, что в настоящий момент они подозреваются в совершении двадцати краж телефонного кабеля.
В Кузбассе женщина выпала с 4-го этажа, перепутав окно с дверью
В причинах произошедшего разбираются правоохранители. На данный момент известно, что женщина...
Осужден молодой кузбассовец, напавший на свою семью с ножом
В городе Киселевске вынесен приговор 22-летнему местному жителю-рецидивисту, напавшему с ножом на...
В Кемерове выберут лучшего молодого педагога
В Кемерове стартовал конкурс «Молодой педагог — 2017», в рамках которого специалисты выберут...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus