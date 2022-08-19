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В Кузбасском региональном центре военно-патриотического воспитания «Авангард» завершилась профильная смена

В поселке Плотниково собрались подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Участниками смены стали и пять ребят из Тисульского округа. Для подростков проводились различные учебно-практические и спортивные занятия: «Спасение на воде», «Оказание первой медицинской помощи», «Сборка и разборка ПМ», скалолазание, турниры по футболу, волейболу, настольному футболу и многое другое.
Ребята смогли попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО по четырем дисциплинами: прыжок в длину, отжимания, пресс, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Курсанты ВПК «Застава» города Березовский провели показательные выступления с элементами рукопашного боя и тактической подготовки с дымовым и свето-шумовых сопровождением. Также были организованы мастер-классы по огневой и тактической подготовке, тактической медицине и рукопашному бою с использованием снаряжения для современного спортивного мечевого боя.
Ребята принимали активное участие во всех мероприятиях, проявляли инициативу и приобрели новые знания. Всем участникам смены был вручен значок «Я юнармеец».
Фото: ВПЦ «Авангард»

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kuzbassnews.ru
19/08/2022
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