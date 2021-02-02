Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбасском училище олимпийского резерва провели масштабное переоснащение

Для расположенного в Ленинске-Кузнецком училища закупили новое спортивное, учебное и медицинское оборудование. Также проведен ремонт общежития и медицинского кабинета.

Стоимость модернизации составила 9,3 млн рублей. Из них 8,1 млн рублей — средства регионального бюджета, 600 тыс. рублей выделено по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», еще 600 тыс. вложило училище.

В рамках обновления для тяжелоатлетов были приобретены новые штанги. Закуплены снаряды высшего класса, которые используют при проведении олимпийских игр. Также современное оборудование и экипировка приобретены для отделений велоспорта, дзюдо, лыжных гонок.

Кроме того, в училище заменили компьютеры в учебных классах, установили новое медицинское оборудование. Отремонтированы общежитие и медико-восстановительный центр, который действует с момента основания учреждения. В нем спортсмены несколько раз в год проходят обследование, восстанавливаются после травм и тяжелых физических нагрузок. Теперь медикам доступна новая компьютерная программа, которая помогает определить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем атлета. Это позволит скорректировать учебно-тренировочный процесс и питание в соответствии с особенностями организма.

Образование
Спорт
Топ
kuzbassnews.ru
02/02/2021
Образование
Спорт
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Призывавший к расправе над силовиками заплакал и раскаялся на камеру
Кемеровчанин Дмитрий в Интернете призывал к расправе над силовиками, после чего к нему пришли...
В Кузбассе снова резко потеплеет
Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют очередное резкое потепление в середине этой...
Сторонники Алексея Навального вторые выходные подряд проводят акции протеста по всей России
В Нижнем Новгороде задержали еще одного члена президентского совета по правам человека, Игоря...
В Кемерове установят стеклянные остановки автобусов за 9,5 млн рублей
Власти Кемерово объявили конкурс на создание и установку 14 стеклянных павильонов. Стоимость...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus