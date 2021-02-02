В Кузбасском училище олимпийского резерва провели масштабное переоснащение

Для расположенного в Ленинске-Кузнецком училища закупили новое спортивное, учебное и медицинское оборудование. Также проведен ремонт общежития и медицинского кабинета.
Стоимость модернизации составила 9,3 млн рублей. Из них 8,1 млн рублей — средства регионального бюджета, 600 тыс. рублей выделено по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», еще 600 тыс. вложило училище.
В рамках обновления для тяжелоатлетов были приобретены новые штанги. Закуплены снаряды высшего класса, которые используют при проведении олимпийских игр. Также современное оборудование и экипировка приобретены для отделений велоспорта, дзюдо, лыжных гонок.
Кроме того, в училище заменили компьютеры в учебных классах, установили новое медицинское оборудование. Отремонтированы общежитие и медико-восстановительный центр, который действует с момента основания учреждения. В нем спортсмены несколько раз в год проходят обследование, восстанавливаются после травм и тяжелых физических нагрузок. Теперь медикам доступна новая компьютерная программа, которая помогает определить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем атлета. Это позволит скорректировать учебно-тренировочный процесс и питание в соответствии с особенностями организма.
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