В Кузбасском училище олимпийского резерва провели масштабное переоснащение

Для расположенного в Ленинске-Кузнецком училища закупили новое спортивное, учебное и медицинское оборудование. Также проведен ремонт общежития и медицинского кабинета.



Стоимость модернизации составила 9,3 млн рублей. Из них 8,1 млн рублей — средства регионального бюджета, 600 тыс. рублей выделено по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», еще 600 тыс. вложило училище.



В рамках обновления для тяжелоатлетов были приобретены новые штанги. Закуплены снаряды высшего класса, которые используют при проведении олимпийских игр. Также современное оборудование и экипировка приобретены для отделений велоспорта, дзюдо, лыжных гонок.



Кроме того, в училище заменили компьютеры в учебных классах, установили новое медицинское оборудование. Отремонтированы общежитие и медико-восстановительный центр, который действует с момента основания учреждения. В нем спортсмены несколько раз в год проходят обследование, восстанавливаются после травм и тяжелых физических нагрузок. Теперь медикам доступна новая компьютерная программа, которая помогает определить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем атлета. Это позволит скорректировать учебно-тренировочный процесс и питание в соответствии с особенностями организма.