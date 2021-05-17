Новости Кузбасса

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В Кузбасской гимназии- интернате крупы без документов и ненадлежащего качества.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбассу в апреле 2021 года провели плановую выездную проверку в отношении государственного общеобразовательного учреждения в Кемеровском районе Кузбасса. Данная проверка проводилась с целью оценки соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания учащихся.

На момент проверки на складе учреждения находилось 9 партий круп в ассортименте общей массой более 315 кг. В ходе проверки установлено, что юридическим лицом и должностным лицом на государственные нужды закуплены партии крупы:

1) не соответствующие требованиям нормативных документов

- крупа ячменная перловая выявлено ее несоответствие требованиям нормативной документации по показателям: «цвет» , «доброкачественное ядро», «недодир».

- хлопья овсяные «Геркулес» несоответствие требованиям нормативной документации по показателям: «влажность», «цветковых пленок (свободных полученных в результате отделения от ядер».

2) без документов подтверждающих безопасность и качество:

-крупа ячменная перловая, крупа гречневая ядрица, крупа рис шлифованный, крупа манная, хлопья овсяные «Геркулес».

Учреждению выдано предписание, согласно которого крупа в количестве 222,329 кг должна быть изъята из оборота.

По факту выявленного нарушения в отношении юридического и должностного лица учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ за закупку и хранение(оборот) крупы не соответствующей требованиям нормативных документов. Данное нарушение влечет за собой наказание в виде предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
17/05/2021
Общество

Новости Кузбасса

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