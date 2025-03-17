В Кузбасской областной детской клинической больнице им. Ю.А. Атаманова открылось отделение детской онкологии
На базе Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова создано новое отделение детской онкологии. Оно будет специализироваться на оказании помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, не только из Кузбасса, но и из других регионов страны.
«Новое онкологическое отделение, открывшееся на базе крупнейшей областной детской клиники, соответствует всем современным стандартам оказания медицинской помощи. Совместная работа с врачами-онкологами из Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и Кузбасского онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта значительно улучшит онкологическую службу в регионе и повысит шансы на выздоровление детей. Кроме того, в отделении созданы все условия для комфортного пребывания как детей, так и их сопровождающих», — отметил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.
В КОДКБ им. Ю.А. Атаманова круглосуточно оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь детям по 73 направлениям, используя высокотехнологичные методы лечения. Помощь детям с онкологическими заболеваниями требует комплексного подхода и тесного взаимодействия детских врачей различных специальностей. Больничный комплекс включает в себя мощную лабораторную и диагностическую службы, а также отделения реанимации, лучевой и функциональной диагностики, оснащенные самым передовым оборудованием.
Отделение детской онкологии дополнительно оснащено современной медицинской техникой: аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), инфузоматами, УЗИ-оборудованием и наркозными аппаратами. Здесь также предусмотрены специальные боксы для пациентов с тяжелым иммунодефицитом, кабинет химиотерапии и манипуляционный кабинет.
Современное оборудование для операций позволяет качественно проводить хирургические вмешательства. Врачи отделения имеют большой опыт оказания медицинской помощи, в том числе оперативной, пациентам с онкозаболеваниями. Взаимодействие с ведущими детскими онкологами из федеральных центров позволяет им постоянно повышать свой профессионализм.
Курировать работу отделения будет Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. В отделении будет применяться индивидуальный подход к каждому пациенту, учитывая современные протоколы и клинические рекомендации, что обеспечит эффективное лечение и быстрое восстановление.
Для комфорта маленьких пациентов и их родителей предусмотрены палаты, где они могут находиться вместе. Чтобы дети, проходящие длительный курс лечения, не чувствовали себя изолированными от общества и быстрее адаптировались к обычной жизни после выздоровления, в отделении работает госпитальная школа. Здесь ребята могут учиться, заниматься творчеством и играть. Классы оснащены современным мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, планшетами и стационарными компьютерами с необходимым программным обеспечением. Также есть веб-камеры для дистанционного участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса