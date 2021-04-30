Новости Кузбасса

В апреле 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса была проведена плановая выездная проверка в отношении средней общеобразовательной школы в пгт. Яя Кемеровской области с целью соблюдения требований законодательства в области государственного надзора и контроля качества и безопасности круп, закупаемых для государственных нужд и используемых для питания учащихся.В ходе проверки был произведен отбор проб круп для исследований их на соответствие требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности. После проведения лабораторных исследований установлено, что отобранные крупы не соответствуют требованиям ГОСТа:

- крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся 1 сорт (изготовитель ООО «Вишневый сад», фасовщик ООО «Сибирский Союз»),выявлено ее несоответствие по показателям: «доброкачественное ядро» , «сорная примесь».

- горох шлифованный колотый 1 сорт (изготовитель ООО «Крупяночка», фасовщик ООО «Сибирский Союз», выявлено его несоответствие по показателю- «сорная примесь» .

Также, установлен факт нахождения в обращении круп без документов, подтверждающих качество и безопасность:

- крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся 1 сорт (изготовитель ООО «Вишневый сад», фасовщик ООО «Сибирский Союз»)

- крупа манная марки «М» (изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, фасовщик ООО «Сибирский Союз») Вышеперечисленные крупы в количестве 38,8 кг учреждению предписано изъять из оборота.

По факту выявленных нарушений в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки- влечет за собой наказание в виде предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Материалы дела переданы должностному лицу Управления для рассмотрения, в ближайшее время будет принято решение о привлечении к административной ответственности виновных лиц.