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В "Кузнецком Алатау" выпустили на волю шесть хищных птиц

В Центре реабилитации диких птиц «Крылья», расположенном на территории экологического центра заповедника «Кузнецкий Алатау», выпустили в природу сразу 6 хищных птиц, прошедших курс лечения. Среди них – 3 черных коршуна, 2 пустельги обыкновенных и краснокнижный сокол сапсан.

Пернатые были доставлены в разное время и из разных мест Кузбасса. Например, один из коршунов был привезен из Новокузнецка, пустельга – из Мысков, сапсан – из Междуреченска.

Все выпущенные птицы показали хороший полет – это значит, что когда-то полученные ими травмы больше не представляют опасности для их жизни. Всех выпускаемых птиц предварительно окольцевали – это позволит (при встрече птицы и сотрудников заповедника «Кузнецкий Алатау») понять, что это именно та особь, проходившая лечение в «Крыльях».

Общество
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Междуреченск
kuzbassnews.ru
08/08/2018
Общество
Экология
Топ
Междуреченск
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