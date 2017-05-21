В Кузнецком районе Новокузнецка начался ремонт сразу нескольких улиц

По данным Управления по транспорту и связи Новокузнецка в Кузнецком районе 19 мая начался ремонт дорожного полотна нескольких улиц.
Так улица Ленина временно превратилась в одностороннюю – на ней снимают старое покрытие и готовят проезжую часть к укладке нового асфальта.
Ремонтные работы на участке от кольца Советской площади до ул. Конева будут длиться до 24 мая 2017.
С 25 по 29 мая дорожники приступят к ремонту дороги от пересечения ул. Ленина и ул. Обнорского до ул. Смирнова.
21/05/2017
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