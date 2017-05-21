Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузнецком районе Новокузнецка начался ремонт сразу нескольких улиц

По данным Управления по транспорту и связи Новокузнецка в Кузнецком районе 19 мая начался ремонт дорожного полотна нескольких улиц.

Так улица Ленина временно превратилась в одностороннюю – на ней снимают старое покрытие и готовят проезжую часть к укладке нового асфальта.

Ремонтные работы на участке от кольца Советской площади до ул. Конева будут длиться до 24 мая 2017.

С 25 по 29 мая дорожники приступят к ремонту дороги от пересечения ул. Ленина и ул. Обнорского до ул. Смирнова.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/05/2017
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Жуткое ДТП на трассе «Кемерово – Новосибирск»: в кювет улетел тягач
Очередная страшная трагедия произошла на автомобильной трассе «Кемерово-Новосибирск». По информации...
Стоимость перелёта из Москвы в Новокузнецк выросла почти в три раза
Желающим улететь из Москвы в Новокузнецк в начале июне придётся сильно переплатить. Например, билет...
В Кузбассе грабитель столкнул пенсионерку с лестницы
В Прокопьевске полицейские задержали мужчину, который напал на 84-летнюю пенсионерку. Он зашёл за...
Полиция задержала «танцующего» мужчину в Кемерове
В субботу, 20 мая, в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлен мужчина...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus