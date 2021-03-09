В "Кузнецкой крепости" откроется выставка "Кузбасс: три века в истории страны"

19 марта 2021 года, в 15.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится торжественное открытие выставки «Кузбасс: три века в истории страны», посвященной 300-летию Кузбасса.

Выставочный проект организован в рамках регионального конкурса «Кузбассу – 300! Лучшая музейная выставка», призван рассказать об истории Кузнецка в рамках 300-летней истории Кузбасса и представить общественности уникальные экспонаты из фондов музея.

Повествование об истории региона от исследований Кузнецкого острога до иллюстрации вклада Кузбасса в Великую Отечественную войну разделено на несколько тем, воплощенных в семи разделах выставки: «Героическая история», «Выдающиеся люди Кузнецка», «Промышленное освоение», «Сельское хозяйство», «Золотопромышленность», «История купечества и торговли», «Кузнечане в Великой Отечественной войне».

Экспозицию составят более 300 предметов из фонда музея, позволяющие проиллюстрировать отдельные грани 300-летней истории Кузбасса. Многие из экспонатов будут показаны широкой публике впервые. Посетители выставки увидят уникальную наградную копейку периода правления Михаила Федоровича Романова, предметы, изготовленные руками Святого Василиска, редкие книги, предметы из мемориального фонда генералов Ушаковых, подлинный уголь, найденный на объектах 17 века.

Визуальный ряд выставки дополнят информационные блоки с фотографиями, рисунками, аннотациями.

В программе работы выставки запланирована викторина «Проверь себя на все 300!», участники которой будут соревноваться на лучшее знание местной истории, а набравшие 300 баллов по окончании проекта получат приз от музея-заповедника. Правильные ответы помогут найти материалы в экспозиции, виртуальная выставка на сайте музея и видеоролики с рассказами о предметах, исторических фактах и личностях на You-Tube-канале «Кузнецкой крепости».

Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 13 июня 2021 года.