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В Кузнецкой крепости открывается выставка «Назад в СССР»

19 октября 2022 года, в 13:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Назад в СССР».

Выставка из фондов музея и частных коллекций приурочена к проведению II Международного конгресса коллекционеров разных направлений, посвященного 100-летию образования СССР и Пионерии и 105-летию Комсомола.

В экспозицию вошли образцы мебели, бытовых вещей советской эпохи, печатной продукции. Каждый из уголков экспозиции раскрывает свою тему: один из них посвящен школьным годам; другой – периодике, которую читали и взрослые, и дети; третий затрагивает тему торговли.

Экспозиция дополнена иллюстрациями плакатов, картой Советского союза и текстом Гимна.

Организаторы старались передать атмосферу тех времен и предоставить возможность вспомнить свое детство или молодость своих родителей, рассказать современным школьникам, какие предметы изучали их сверстники в 1960-1980-х годах, какими были наглядные пособия в эпоху без компьютеров, какие увлечения были у тогдашней молодежи и много других моментов, складывающихся в общую картину быта советской эпохи.

 

Выставка работает в здании Солдатской казармы до 25 декабря 2022 года.

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2022
Культура
Новокузнецк

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