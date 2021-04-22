В «Кузнецкой крепости» открывается выставка «Никто не забыт»

29 апреля в 13.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Никто не забыт», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Выставка подготовлена совместно с новокузнецким фотографом Алексеем Заворой.

Экспозицию составили фотографии памятников, памятных мест, посвященных новокузнечанам – участникам Великой Отечественной войны. Многие из них хорошо известны горожанам, например, знаменитый танк «Т-34» №114, установленный на площади Побед около заводоуправления Кузнецкого металлургического комбината как память о трудовом подвиге рабочих комбината в годы войны.

Есть фотографии и менее известных, установленных во дворах жилых домов или на территории школ, например, скульптура «Голубь мира», установленная в канун 70-летия Победы во дворе, образованном домами, пр. Металлургов, 3 и пр. Курако, 4.

Фотографии сделаны в последние годы и рассказывают не только о «старых» монументах, появившихся еще в советскую эпоху, но и новых местах, связанных с памятью о героях, отстоявших ценою жизни честь и независимость нашей Родины, например, о Сквере трудовой доблести и боевой славы, открытом накануне 75-летия Победы в Кузнецком районе.

Каждая из фотографий сопровождается небольшой исторической справкой о создании, реконструкции памятников. Организаторы выставки уверены, что гости музея получат не только эстетическое наслаждение красивыми работами, но и новые знания городе и его героях.

Экспозицию дополнят предметы из фондов музея и специально оборудованная фотозона, где можно будет сфотографироваться с атрибутами воинского снаряжения.

Выставка будет работать в здании Солдатской казармы до 27 мая 2021 года.