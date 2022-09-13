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В Кузнецкой крепости открывается выставка «Сибирский валенок»

20 сентября 2022 года, в 13:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) открывается выставка «Сибирский валенок», организованная совместно с Анжеро-Судженским городским краеведческим музеем.

В экспозиции представлены образцы пимокатного ремесла, инструменты и приспособления для валяния и формовки валенок.

В конце XIX – начале XX вв. в уездном городе Кузнецке и его окрестностях особенной популярностью пользовалась продукция шерстобитно-пимокатного производства. Наряду со множеством пимокатов, работавших в одиночку у себя в бане, в городе и уезде существовали крупные мастерские с шерстобитными машинами, обеспечивающие население теплой и удобной обувью.

Артели по производству валенок работали и в годы Великой Отечественной войны, например в г. Анжеро-Судженске. Там же в 2020 году на базе обувной фабрики «Фламинго» освоили производство «валешей». Как в старину, в настоящее время, шерсть для валенок используют местную.

Экспозиция дополнена историческими сведениями, знакомит с технологическими процессами валяния валенок. Отдельный фрагмент выставки посвящен фольклорным жанрам и обрядовым традициям, дающий представление о русском валенке как феномене народной культуры.

Выставка будет работать в здании Обер-офицерского дома до 23 октября 2022 года.

Вход на открытие выставки – свободный, в остальные дни – согласной прейскуранту: 150 руб. для обучающихся, студентов и пенсионеров, 200 руб. для взрослых, 50 для дошкольников. Возможна оплата Пушкинской картой с помощью сервиса он-лайн покупки билетов ВМУЗЕЙ.

Культура
Анжеро-Судженск
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/09/2022
Культура
Анжеро-Судженск
Новокузнецк
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