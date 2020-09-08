В Кузнецкой крепости открывается выставка "Волшебная глина"

10 сентября в 13.00, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) открывает выставку «Волшебная глина».

Открытие пройдет с он-лайн трансляцией на площадке ВКонтакте и Instagram.

На выставке будут представлены предметы из фондов музея и авторские работы Анны Волошиной.

Идея выставки – показать многообразие изделий из глины, расширив представление об использовании этого удивительного природного материала.

Посетители выставки смогут увидеть образцы глиняной посуды, которой пользовались кузнечане в XVIII-XIX веках, в том числе с оригинальным клеймом местных ремесленников. В коллекцию музея они поступили после археологического исследования старого центра города в 2012 году (территория Советской площади, г. Новокузнецк).

Из глины делают не только посуду, она используется во многих производствах, поэтому отдельные разделы экспозиции посвящены каменному строительству и производству кирпича в Кузнецке, затрагивает тему железоделательного производства кузнецких татар, для которого делались специальные глиняные печи.

Гончарное ремесло активно возрождается в наше время. Мастера изучают и воспроизводят традиции, создают свои авторские изделия, делятся своим умением, проводя мастер-классы. Среди них – новокузнецкая мастерица Анна Волошина, старающаяся «развивать культуру и сохранять бережное отношение к народным промыслам».

Окончив Кемеровский институт культуры, она много лет руководит Гончарной мастерской в Доме купца Фонарева. Анна – чуткий педагог, умеющий работать как с детьми, так и со взрослыми, а также талантливый мастер. Ее творения украшают интерьеры многих жилищ. Анна – участник многих выставок, фестивалей и конкурсов, лауреат Межрегионального конкурса-фестиваля ремесел и этномузыки «На горе Туманной», дипломант выставки мастеров декоративно-прикладного творчества юга Кузбасса (г. Новокузнецк, 2017). Познакомиться с работами Анны Волошиной также можно на выставке «Волшебная глина».

Для любителей сделать памятное селфи в пространстве экспозиции организована фотозона с крестьянским застольем.

Выставка будет работать до 25 октября 2020 года в Солдатской казарме «Кузнецкой крепости».