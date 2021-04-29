В Кузнецкой крепости откывается выставка "Письма с фронта"

1 мая в 14.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Письма с фронта», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Письма военных лет – «фронтовые треугольники» – до сих пор бережно хранятся во многих семьях как реликвия. В каждом из писем – свои истории, отражающие судьбу семей, которых коснулась та страшная война.

Фронтовые письма есть и в фондах музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

В этих письмах есть и короткие рассказы о войне, и стихи, и слова любви к своим близким, и планы на будущее, и мечты о послевоенном счастье.

Посетители смогут увидеть подлинные письма солдат и офицеров Великой Отечественной войны из фондов музея, иллюстрации и фотографии военных лет, предметы и документы этого времени.

На выставке можно ознакомиться с текстами писем военнослужащих, узнать о чём думали, беспокоились и переживали бойцы в перерывах между кровопролитными сражениями.

Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до 10 июня 2021 года.