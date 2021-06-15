В квизе «Кузбасс 300» участвовали почти 700 команд

В ледовом дворце «Кузбасс» состоялась интеллектуально-развлекательная командная викторина, посвященная 300-летию открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне. Это событие дало старт молодежной неделе, которая пройдет в регионе до 25 июня.

На площадке крупнейшего ледового дворца соревновались 304 команды со всего региона. Тяжинский агропромышленный техникум представляли студенты Кирилл Кузнецов, Виолетта Вольф и Наталья Калинина, преподаватель Анастасия Александровна Валик. Еще 364 команды, в том числе из Красноярска, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Перми, а также из Казахстана, Узбекистана и Великобритании подключились к игре онлайн.

Участники квиза отвечали на вопросы по общей эрудиции и решали логические задачи. Несколько блоков игры посвящены Кузбассу: его истории, достопримечательностям и прославленным жителям. Победителей определили в онлайн- и офлайн-зачетах. Так, награды среди участников очного формата за первое место получила команда «Горожане» (Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг), за второе - Профессиональный колледж Новокузнецка, за третье - «Абстракция» (Прокопьевский электромашиностроительный техникум). В онлайн-зачете все три места у кемеровских команд: ЧДСКЛ, «Скиф» и «Команда молодости нашей».

Все участники события смогли прогуляться по тематическим выставочным стендам, а также ознакомиться с выставкой «Ответ 42». В ледовом дворце работали тематические интерактивные площадки, фотозоны.