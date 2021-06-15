Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В квизе «Кузбасс 300» участвовали почти 700 команд

В ледовом дворце «Кузбасс» состоялась интеллектуально-развлекательная командная викторина, посвященная 300-летию открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне. Это событие дало старт молодежной неделе, которая пройдет в регионе до 25 июня.
На площадке крупнейшего ледового дворца соревновались 304 команды со всего региона. Тяжинский агропромышленный техникум представляли студенты Кирилл Кузнецов, Виолетта Вольф и Наталья Калинина, преподаватель Анастасия Александровна Валик. Еще 364 команды, в том числе из Красноярска, Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, Перми, а также из Казахстана, Узбекистана и Великобритании подключились к игре онлайн.
Участники квиза отвечали на вопросы по общей эрудиции и решали логические задачи. Несколько блоков игры посвящены Кузбассу: его истории, достопримечательностям и прославленным жителям. Победителей определили в онлайн- и офлайн-зачетах. Так, награды среди участников очного формата за первое место получила команда «Горожане» (Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг), за второе - Профессиональный колледж Новокузнецка, за третье - «Абстракция» (Прокопьевский электромашиностроительный техникум). В онлайн-зачете все три места у кемеровских команд: ЧДСКЛ, «Скиф» и «Команда молодости нашей».
Все участники события смогли прогуляться по тематическим выставочным стендам, а также ознакомиться с выставкой «Ответ 42». В ледовом дворце работали тематические интерактивные площадки, фотозоны.

Образование
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/06/2021
Образование
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Тяжин

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Загоревшийся на трассе в Кузбассе грузовик пожарные тушили 20 минут
В Новокузнецком районе накануне вечером произошло ЧП. Здесь, в поселке станции Тальжино, загорелся...
Еще один район Кемерова остался без горячей воды
Утром 15 июня в Кемерове отключили горячую воду. Горожанам придется в течение двух недель греть...
В Кузбассе смертность почти в два раза превысила рождаемость
В ряде регионов убыль значительно ускорилась — например, в Татарстане в 72 раза, в Санкт-Петербурге...
Росстат назвал самые частые причины смертей кузбассовцев
Естественная убыль население в прошлом году составила 20 345 человек: за год в регионе родился 22...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus