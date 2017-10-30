В Ленинск-Кузнецком районе прошла акция "Юный пассажир"

В преддверии школьных каникул сотрудники ГИБДД отдела МВД России по Ленинск-Кузнецкому району провели профилактическое мероприятие «Юный пассажир». Цель рейда – предупреждение нарушений правил перевозки детей в салонах автомобилей.
Вблизи школ и детских садов инспекторы дорожного движения останавливали проезжавшие автомобили и разъясняли водителям требования ПДД, касающиеся перевозки юных пассажиров. Полицейские напомнили автолюбителям, что максимальную безопасность для ребенка в транспортном средстве обеспечивает только использование детских удерживающих устройств. Несмотря на то, что Правила допускают перевозить ребенка старше 7 лет на заднем сиденье легкового автомобиля с использованием штатного ремня безопасности, лучше оборудовать транспортное средство автокреслом или бустером. При этом они должны соответствовать росту и весу маленького пассажира.
Также полицейские предупредили водителей об ответственности, предусмотренной законом за нарушение правил, перевозки детей: за нарушение закон предусматривает административный штраф в размере 3 000 рублей.
В рамках проводимого профилактического мероприятий всем автолюбителям сотрудники госавтоинспекции вручили специальные памятки.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кемерове в Заводском районе на проспекте Кузнецкий произошло лобовое столкновение маршрутки и...
|
Организаторы рассчитывают, что праздник будет способствовать развитию народных традиций и промыслов...
|
Администрация Осинников нашла место для строительства мечети. Им стал участок на месте школы.
|
Между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого кемеровчанин нанес оппоненту не...