В Ленинск-Кузнецком районе сироты обеспечиваются жильем

Прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особое внимание уделяется защите их жилищных прав. В случае, если им не предоставляется жилье, прокурор обращается за защитой прав в судебном порядке.

В 2019 году прокурор района предъявил 3 исковых заявления в суд о понуждении администрации Ленинск-Кузнецкого района обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В 2018 году предъявлено 11 таких заявлений.

После вынесения решений их исполнение находится на контроле прокуратуры района. В 2019 году в районе 10 человек обеспечены жилыми помещениями на основании решений судов, вынесенных по искам прокурора района.

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