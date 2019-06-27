В Ленинск-Кузнецком районе сироты обеспечиваются жильем

Прокуратурой Ленинск-Кузнецкого района на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Особое внимание уделяется защите их жилищных прав. В случае, если им не предоставляется жилье, прокурор обращается за защитой прав в судебном порядке.
В 2019 году прокурор района предъявил 3 исковых заявления в суд о понуждении администрации Ленинск-Кузнецкого района обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В 2018 году предъявлено 11 таких заявлений.
После вынесения решений их исполнение находится на контроле прокуратуры района. В 2019 году в районе 10 человек обеспечены жилыми помещениями на основании решений судов, вынесенных по искам прокурора района.
Фото из открытых источников
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