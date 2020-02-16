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В Ленинск-Кузнецком районе столкнулись автобус и лугковушка

15 февраля около 17.30 на автодороге Панфилово – Крапивинский в Ленинск-КУзнецком районе столкнулись ВАЗ-21093 и автобус ПАЗ, который вез 15 пассажиров из Кемерово в Банново.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21093 не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Пострадали водитель ВАЗа и одна из пассажирок автобуса.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
16/02/2020
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