В Ленинск-Кузнецком районе столкнулись автобус и лугковушка

15 февраля около 17.30 на автодороге Панфилово – Крапивинский в Ленинск-КУзнецком районе столкнулись ВАЗ-21093 и автобус ПАЗ, который вез 15 пассажиров из Кемерово в Банново.

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21093 не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Пострадали водитель ВАЗа и одна из пассажирок автобуса.

Фото из открытых источников