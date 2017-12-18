В Ленинске-Кузнецком у мужчины изъяли самодельный пистолет

В Ленинске-Кузнецком у 36-летнего мужчины полицейские обнаружили самодельный пистолет-"поджигу".
О том, что мужчина постоянно носит с собой оружие, стражи порядка узнали из оперативной информации. Проверка показала, что информация верна. Экспертиза показала, что пистолет является самодельным и пригоден для производства выстрелов.
Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
18/12/2017
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