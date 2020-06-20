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В Ленинске-Кузнецком адвокат осужден за нападение на полицейского

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В августе 2019 года наряд полиции межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» выехал на сигнал о драке, произошедшей в одном из городских кафе. Чтобы разнять участников конфликта, стражи порядка применили спецсредства, а затем начали выводить посетителей на улицу. Один из клиентов заведения стал вести себя агрессивно и напал на полицейского, ударив его несколько раз. В результате он был задержан.

По факту применения насилия в отношении представителя власти собранные материалы были направлены в следственные органы СУ СК России по Кемеровской области-Кузбассу, где в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело, а также установлено, что фигурант является адвокатом.

В качестве наказания суд назначил ему штраф в размере 20 000 рублей.

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kuzbassnews.ru
20/06/2020
Происшествия
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