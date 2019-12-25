В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали похитителя стройматериалов для утепления школы
Накануне вечером в Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от очевидцев, что с территории школы на бульваре Химиков неизвестный выносил стройматериалы.
Прибывшая на адрес для проверки информации группа задержания обнаружила мужчину с упаковкой утеплителя в руках. При виде патрульного автомобиля неизвестный бросил в снег строительный материал и попытался скрыться во дворах. В ходе преследования он был задержан. Им оказался не судимый 41-летний местный житель. Пояснить истинные намерения вечерней прогулки горожанин отказался. Бойцы отправились по оставленным на снегу следам, ведущим к соседнему многоквартирному дому, в котором проживал задержанный. Рядом с подъездом находились восемь упаковок утеплителя, предназначенных для ремонта школы.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося бойцы Росгвардии вызвали следственно-оперативную группу.
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