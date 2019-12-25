В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали похитителя стройматериалов для утепления школы

Кузбассовцы обменяли в банках мелочь на 800 000 рублей Как сообщает администрация Кемеровской области, сегодня в Кузбассе завершилась вторая в этом году...

Нападение глухаря на сноубордиста в Шерегеше сняли на видео В Шерегеше глухарь напал на сноубордиста во время фрирайда. Инцидент, который произошёл 24 декабря...

Мэр Новокузнецка объяснил, почему в городе дороги не чистят от снега Мэр поручил главе Центрального района провести собрание представителей управляющий компаний и...