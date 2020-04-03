В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали промоутера-нарушителя, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище

В дневное время в Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обратил внимание на молодого человека, расклеивающего рекламные объявления на фасаде здания. Стражи правопорядка остановили гражданина для профилактической беседы с целью напомнить об административной ответственности за распространение рекламы в неположенном месте.

В ходе проверки личности молодого человека бойцы установили, что безработный 27-летний горожанин находился в оперативном розыске по подозрению в незаконном проникновении в чужое жилище. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.