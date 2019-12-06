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В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали рецидивиста, который при помощи кувалды пытался проникнуть в комиссионный магазин

Вечером в Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сообщение от продавца комиссионного магазина по проспекту Ленина. Заявительница рассказала, что злоумышленник разбил входную дверь и пытается проникнуть внутрь торгового объекта. Спустя несколько минут на указанный адрес прибыла ближайшая группа задержания.

На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили агрессивного мужчину с кувалдой. Бойцы обезвредили его, применив наручники. Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и умышленное уничтожение имущества 34-летний местный житель.

Предварительно установлено, что продавец направлялась домой после закрытия торговой точки. Женщина обратила внимание на гражданина, который подошел к входной двери, чтобы убедиться заперт ли комиссионный магазин. После этого злоумышленник взял спрятанную в зарослях кузнечную кувалду, а затем разбил инструментом нижнюю часть пластиковый двери со стеклопакетом. Мужчина безуспешно попытался пролезть внутрь через поврежденную дверь.

Задержанный вел себя неадекватно, об истинных намерениях своего поступка рассказывать росгвардейцам не стал. Бойцы передали мужчину правоохранителям. 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
06/12/2019
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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