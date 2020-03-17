В Ленинске-Кузнецком бойцы Росгвардии задержали злоумышленников, сливавших топливо из припаркованного авто

В ночное время в Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что неизвестные пытаются слить бензин из бака припаркованной во дворе «Нивы». Об этом сообщил автовладелец, заметивший злоумышленников из окна свой квартиры.

По прибытии на адрес стражи правопорядка обнаружили четверых граждан, которые при виде росгвардейцев поспешили сесть в автомобиль «Тойота Спирит» и скрыться, но были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители в возрасте от 18 до 29 лет. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили сливной шланг и пластиковую канистру, которая была наполнена бензином.

Для дальнейшего разбирательства задержанные граждане были переданы прибывшим сотрудникам полиции.