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В Ленинске-Кузнецком инспекторы Росгвардии поблагодарили местного жителя за гражданский поступок

 В городе Ленинск-Кузнецкий 32-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии незарегистрированное ружье. Мужчина пояснил, что принял в наследство дом своего деда. В ходе разбора вещей покойного родственника горожанин обнаружил сверток, в котором находилось неизвестное оружие. Зная из СМИ о проводимой профилактической операции, он решил выдать находку стражам правопорядка добровольно.

  Росгвардейцы выразили благодарность мужчине за гражданский поступок. По предварительной информации, выданным оружием является  одноствольное охотничье ружье ИЖ-К 16 калибра. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате мужчине денежного вознаграждения в размере 7 000 рублей.

  С начала года кузбассовцами выдано 124 единицы различного огнестрельного оружия, в том числе 1 010 боеприпасов. Предварительная оценка суммарного денежного вознаграждения составляет более 600 000 рублей».

  Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество
Ленинск-Кузнецкий

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