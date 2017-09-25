В Ленинске-Кузнецком мотоциклист купил поддельное водительское удостоверение

В сентябре 2017 года на трассе сотрудники ГИБДД остановили мотоциклиста, который передвигался по дороге с выключенными фарами.Инспектор, составляя протокол в отношении 49-летнего водителя, обратил внимание, что водительское удостоверение имеет признаки подделки: фотография была размыта.
Проверив документ по базам учета, полицейский выяснил, что водительские права с указанным номером ранее были выданы другому мужчине. Инспектор ГИБДД доставил водителя мотоцикла в отдел полиции, где задержанный признался, что приобрел фиктивное водительское удостоверение через Интернет. Оказалось, что мотоциклист-любитель не обучался в автошколе, поскольку по состоянию здоровья не прошел необходимую для этого медицинскую комиссию.
Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо подложного документа.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Двадцать второго и двадцать третьего сентября текущего года в городе Кемерово проходил...
|
На предстоящей неделе ожидается неустойчивая прохладная погода. В большинстве районов пройдут...
|
В пятницу, 29 сентября, кузбассовцы смогут купить продукты на сельскохозяйственных ярмарках.
|
В Кемерове задержан 23-летний молодой человек, пытавшийся оформить кредит на сумму 400 000 рублей в...