В Ленинске-Кузнецком мотоциклист купил поддельное водительское удостоверение

В сентябре 2017 года на трассе сотрудники ГИБДД остановили мотоциклиста, который передвигался по дороге с выключенными фарами.Инспектор, составляя протокол в отношении 49-летнего водителя, обратил внимание, что водительское удостоверение имеет признаки подделки: фотография была размыта.

Проверив документ по базам учета, полицейский выяснил, что водительские права с указанным номером ранее были выданы другому мужчине. Инспектор ГИБДД доставил водителя мотоцикла в отдел полиции, где задержанный признался, что приобрел фиктивное водительское удостоверение через Интернет. Оказалось, что мотоциклист-любитель не обучался в автошколе, поскольку по состоянию здоровья не прошел необходимую для этого медицинскую комиссию.

Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо подложного документа.