Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Ленинске-Кузнецком мужчина ездил по городу в состоянии наркотического опьянения

В Ленинске-Кузнецком будут судить 32-летнего мужчину, который в октябре 2017 года сел за руль автомобиля «Субару» в состоянии наркотического опьянения.

Машину, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону, заметил экипаж ГИБДД. Автомобиль был остановлен, а так как водителя имелись признаки опьянения, инспекторы ДПС предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Заключению экспертов гласило, что мужчина управлял транспортным средством, будучи в состоянии наркотического опьянения.

Выянилось также, что тремя месяцами ранее он уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение. По решению суда автомобилист был оштрафован на 30 000 рублей и лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. В связи с этим в отношении задержанного автомобилиста было возбуждено уголовное дело.

Теперь мужчине грозит реальный срок заключения.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
28/12/2017
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Дерзкое ограбление кассы магазина в Кузбассе попало на видео
В Ленинске-Кузнецком местные жители преградили путь 27-летнему ранее судимому за разбой и кражу...
В новокузнецкой больнице сделали капремонт хирургического отделения
В Новокузнецке в Первой городской больнице отремонтировали хирургическое отделение.
Жительница Кемеровской области, укусившая полицейского, пойдет под суд
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по...
Заслуженные работники энергетики Кузбасса получили областные награды
Награды энергетикам вручил губернатор Аман Тулеев.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus