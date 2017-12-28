В Ленинске-Кузнецком мужчина ездил по городу в состоянии наркотического опьянения

В Ленинске-Кузнецком будут судить 32-летнего мужчину, который в октябре 2017 года сел за руль автомобиля «Субару» в состоянии наркотического опьянения.
Машину, которая двигалась по дороге, виляя из стороны в сторону, заметил экипаж ГИБДД. Автомобиль был остановлен, а так как водителя имелись признаки опьянения, инспекторы ДПС предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Заключению экспертов гласило, что мужчина управлял транспортным средством, будучи в состоянии наркотического опьянения.
Выянилось также, что тремя месяцами ранее он уже был привлечен к ответственности за аналогичное нарушение. По решению суда автомобилист был оштрафован на 30 000 рублей и лишен права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев. В связи с этим в отношении задержанного автомобилиста было возбуждено уголовное дело.
Теперь мужчине грозит реальный срок заключения.
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