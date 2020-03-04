В Ленинске-Кузнецком мужчина предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения

Завершено дознание по уголовному делу, возбужденному в отношении 20-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».



В январе 2020 года сотрудники ГИБДД Ленинска-Кузнецкого на одной из улиц города остановили автомобиль ВАЗ-2110, за рулем которого находился 20-летний местный житель. При проверке документов автоинспекторы выяснили, что водительское удостоверение на право управления транспортными средствами мужчине никогда не выдавалось, а предъявленный им для проверки документ числился за другим человеком.



Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Он стал фигурантом уголовного дела. В ходе дознания полицейские установили, что горожанин в 2018 году обучался в одной из автошкол города, но, так как не смог сдать экзамены, он решил приобрести водительское удостоверение у незнакомца за 25 000 рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 1 года лишения свободы.

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