В Ленинске-Кузнецком мужчина приговорен к одному году ограничения свободы за ложное минирование
Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 21-летнего мужчины, обвиняемому в сообщении о ложном минировании.
Оказалось, что пьяный скучающий мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из домов по улице Энгельса произойдет взрыв. Для проверки данного сообщения были задействованы все экстренные службы города. Жильцы дома эвакуированы, информация о минировании не подтвердилась. Подозреваемого задержали.
В ходе дознания мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что он отдавал отчет своим действиям.
После сбора доказательств уголовное дело было направлено в суд, который признал фигуранта виновным и приговорил его к наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год. В течение этого срока он не может посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, а также не имеет права менять место жительства и покидать его с 22:00 до 06:00. Также с осужденного взысканы средства, затраченные специальными службами на проверку ложного сообщения.
Фото из открытых источников
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