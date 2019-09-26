В Ленинске-Кузнецком определят победителя проекта для женщин старшего возраста «Перезагрузка: Время перемен»
Финал проекта пройдет 27 сентября в здании Управления социальной защиты населения города (11:00). Пять участниц проекта представят визитную карточку и творческий номер.
Организатором проекта выступил Центр социального обслуживания населения города Ленинска-Кузнецкого.
Как рассказали в учреждении, проект стартовал в начале сентября. Его участниками стали 23 женщины от 55 до 84 лет. В течение месяца они занимались фитнесом, работали с косметологами, визажистами и психологами, участвовали в фотосессиях, мастер-классах по танцам, посещали выставки, конный клуб, встречались с байкерами, выезжали на турслет и др. Также они выполняли задания, по итогам которых получали баллы.
Участие в проекте для горожанок – бесплатное.
Фото: пресс-служба АКО
26/09/2019
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