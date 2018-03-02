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В Ленинске-Кузнецком осужден налетчик, напавший на почтальона

В апреле 2017 года в полицию Ленинска-Кузнецкого в подъезде одного из домов по проспекту Ленина было совершено нападение на почтальона, разносившего пенсии.

Налетчик несколько раз ударил его молотком по голове, после чего попытался вырвать из его рук сумку с деньгами. К этому времени потерпевший разнес уже почти все пенсии, поэтому у него оставалась небольшая сумма, тем не менее, он оказал сопротивление нападавшему и не дал ему похитить сумку.

Вскоре нападавшего задержали прибывшие сотрудники полиции. Выяснилось, что молодчик планировал преступление заранее: подготовил молоток, чтобы ударить сотрудника почты, и ножницы на случай, если понадобится разрезать сумку. Он планировал похитить крупную сумму денег, но все пошло не по его плану.

Суд, который признал мужчину виновным в совершении разбоя и приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшему 50 000 рублей в счет компенсации морального вреда. Преступник был взят под стражу в зале суда.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
02/03/2018
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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