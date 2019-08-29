В Ленинске-Кузнецком пассажиров маршрутки ошпарила жидкость из двигателя

29 августа в Ленинске-Кузнецком, во время движения, у маршрутного автобуса перевозящего пассажиров, перегрелся двигатель.

Водитель остановил транспортное средство, попытался устранить неисправность. Внезапно произошел выброс охлаждающей жидкости в салон автомобиля.

В результате водитель и 5 пассажиров, из них трое детей в возрасте 10,13 и 17 лет, получили ожоги различной степени тяжести.

Потерпевших доставили в медицинское учреждение,после оказания помощи их отпустили домой.

В ходе предварительного следствия будет устанавливаться в технически исправном ли состоянии автобус выпускался на линию.





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