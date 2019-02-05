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В Ленинске-Кузнецком полицейские помогли завести заглохший автомобиль

В Ленинске-Кузнецком инспекторы ДПС, патрулируя улицы, заметили на дороге автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Они остановились, чтобы узнать, что случилось.

Оказалось, что машина заглохла на дороге, а завестись уже не смогла. Ситуация осложнялась тем, что на улице температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов. Проведя несколько минут в заглохшей машине, водитель и пассажир успели сильно замерзнуть.

Полицейские подзарядили аккумулятор автомобиля. Молодой человек поблагодарил сотрудников за оперативно оказанную помощь и продолжил свой путь.

Общество
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Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
05/02/2019
Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
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