В Ленинске-Кузнецком представитель Росгвардии рассказал в прямом эфире об особенностях оборота гражданского оружия
В Ленинске-Кузнецком начальник городского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Кузбасса майор Дмитрий Холодилов стал гостем в прямом эфире на местном телеканале Ленинск ТВ.
Офицер рассказал телезрителям про особенности оборота гражданского оружия, а также ответил на вопросы телезрителей. Граждане интересовались темой продления разрешительных документов. В связи с мерами повышенной безопасности личный прием был приостановлен и владельцы не могли своевременно продлить лицензию на оружие. Инспектор успокоил граждан и заверил, что к ним не будут применены штрафные санкции, а сама процедура отложена до 1 августа 2020 года.
Кроме этого, представитель Росгвардии рассказал телезрителям о порядке выдаче незаконного оружия в рамках профилактической операции и подвел промежуточные итоги.
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