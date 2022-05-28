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В Ленинске-Кузнецком произошел пожар в рыбоперерабатывающем цехе

Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса организовала проверку, в связи с произошедшим пожаром в одном из рыбоперерабатывающих цехов.

25.05.2022 в одном из рыбоперерабатывающих цехов, расположенных по ул. Лизы Чайкиной в г. Ленинске – Кузнецком, произошел пожар. По предварительным данным пострадавших нет, площадь пожара составила 1 200 кв. м.

Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры области.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
28/05/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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