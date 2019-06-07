В Ленинске-Кузнецком прокуратура помогла женщине доказать, что она жива

В прокуратуру Ленинска-Кузнецкого обратилась женщина с жалобой на то, что ей не выплатили пенсию за апрель 2019 года. Она обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинске-Кузнецком, где ей пояснили, что выплата пенсии ей прекращена в связи с тем, что к ним поступило свидетельство о ее смерти, согласно она умерла 7 февраля 2019 года.

Выяснилось, что в январе 2019 года в городскую больницу доставили женщину с отморожением обеих нижних конечностей без каких-либо документов, удостоверяющих личность, без определенного места жительства. Она назвала свои личные данные, совпадавшие с данными заявительницы. В феврале больная умерла, в истории болезни были указаны данные из базы застрахованных лиц Территориального фонда ОМС, сведения об этом из больницы были направлены в полицию.

По факту смерти пациентки была проведена доследственная проверка, труп был направлен на патолого-анатомическое исследование. Впоследствии вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, органом ЗАГС выдано свидетельство о смерти, и тело было захоронено с указанием анкетных данных заявительницы.

Все эти действия должностных лиц больницы послужили причиной признания умершей и выдачи органом ЗАГС свидетельства о смерти, вследствие чего она была лишена конституционного права на пенсионное обеспечение. Известие о смерти очень сильно повлияло на состояние здоровья женщины, она находилась в состоянии постоянного стресса, причинен огромный моральный вред и нравственные страдания. На могиле была установлена табличка с именем и датой рождения.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление в интересах женщины с требованием аннулировать запись акта о смерти и признать свидетельство о смерти недействительным. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Кроме того, прокурор внес главному врачу ГАУЗ КО «Ленинск-Кузнецкая городская больница» представление об устранении нарушений закона, оно находится на рассмотрении.

Также прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для возбуждения уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность), проводится процессуальная проверка.

В настоящее время выплата пенсии возобновлена.

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