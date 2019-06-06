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В Ленинске-Кузнецком прокурор защитил права безработных

Прокуратурой Ленинска-Кузнецкого в мае 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о занятости населения и выявлены нарушения.

Работодатель обязан в установленный законом срок предоставлять информацию в службу занятости населения сведения о наличии либо отсутствии вакантных рабочих мест, что способствует анализу ситуации на рынке труда. Ввиду отсутствия данной информации служба занятости населения не имеет возможности проконтролировать наличие вакансий у работодателей, что может повлечь нарушение прав на выбор места работы. Человек может обратиться напрямую к работодателю или путем бесплатного посредничества службы занятости.

Однако три работодателя не выполнили обязанность и не сообщили о вакансиях.

По результатам проверки прокурор внес нарушителям представления и потребовал устранить нарушения, а также возбудил в отношении них дела об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации). Материалы направлены мировому судье для рассмотрения.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
06/06/2019
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