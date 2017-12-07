В Ленинске-Кузнецком прошел открытый Кубок Сибири по спортивной гимнастике

В соревнованиях по спортивной гимнастике приняли участие более 70 сильнейших гимнастов России, а также представители Казахстана. В их числе 41 мастер спорта России, заслуженный мастер спорта России, 7 мастеров спорта России международного класса.

По программе мастера спорта у юношей обладателем Кубка Сибири шестой раз стал мастер спорта России международного класса Никита Игнатьев (Ленинск-Кузнецкий/Новосибирск). На втором месте мастер спорта России международного класса Андрей Лагутов (Ленинск-Кузнецкий). Третье место у мастера спорта России международного класса Кирилла Потапова (Томск).

У девушек обладательницей Кубка в третий раз стала ленинск-кузнечанка, мастер спорта России Юлия Бирюля. На втором месте также представительница ленинск-кузнецкой гимнастической школы, мастер спорта России Александра Майзель ). Третье место заняла мастер спорта России из Железногорска Алена Аркуша.

По программе кандидатов в мастера спорта у юношей победителем стал кандидат в мастера спорта России Алексей Рябов (Новосибирск). Второе место у Ивана Гергета (Ленинск-Кузнецкий). На третьем месте кандидат в мастера спорта России Дмитрий Шушков из Екатеринбурга .

У девушек на первом месте кандидат в мастера спорта России Анна Ветрова (Бийск). На втором месте кандидат в мастера спорта России Арина Ищук из Барнаула. Третье место у представительницы регионального центра спортивной подготовки Ленинска-Кузнецкого, кандидат в мастера спорта России Анны Матвеенко .