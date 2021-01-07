В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы помогли осуществить детям-сиротам новогоднюю мечту

В Ленинске-Кузнецком сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны благодаря волонтерам всероссийской акции «Елка желаний» узнали о письме Деду Морозу от воспитанников детского дома «Мечта» из села Окунево. В своем обращении к сказочному волшебнику ребята пожелали увидеть патрульный автомобиль стражей правопорядка. Росгвардейцы решили исполнить новогоднюю мечту и прибыли в один из отдаленных детских домов.

Для воспитанников окуневского сиротского учреждения стражи правопорядка привезли сладкие подарки и познакомили детей с новеньким служебным транспортом. Росгвардейцы рассказали ребятам об особенностях службы, техническом оснащении и вооружении бойцов силового ведомства. Но главным подарком для юных кузбассовцев стала возможность прокатиться на настоящем патрульном автомобиле по территории детского дома.