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В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы помогли осуществить детям-сиротам новогоднюю мечту

    В Ленинске-Кузнецком сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны благодаря волонтерам всероссийской акции «Елка желаний» узнали о письме Деду Морозу от воспитанников детского дома «Мечта» из села Окунево. В своем обращении к сказочному волшебнику ребята пожелали увидеть патрульный автомобиль стражей правопорядка. Росгвардейцы решили исполнить новогоднюю мечту и прибыли в один из отдаленных детских домов.

    Для воспитанников окуневского сиротского учреждения стражи правопорядка привезли сладкие подарки и познакомили детей с новеньким служебным транспортом. Росгвардейцы рассказали ребятам об особенностях службы, техническом оснащении и вооружении бойцов силового ведомства. Но главным подарком для юных кузбассовцев стала возможность прокатиться на настоящем патрульном автомобиле по территории детского дома.

 

   

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
07/01/2021
Общество
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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