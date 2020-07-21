В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы помогли вернуть горожанке несовершеннолетнего сына

В вечернее время в городе Ленинск-Кузнецкий к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Михаила Соколова и младшего сержанта Дмитрия Буянкина обратилась 44-летняя местная жительница. Взволнованная горожанка рассказала, что, проснувшись после ночной смены, она не обнаружила дома 11-летнего сына. Женщина безуспешно пыталась самостоятельно отыскать ребенка на улице. При виде патрульного автомобиля она обратилась за помощью к росгвардейцам.

Стражи правопорядка успокоили гражданку, установили приметы мальчика и передали информацию о пропавшем ребенке нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. Приступив к поискам, экипаж обследовал ближайшие дворовые территории. Спустя двадцать минут росгвардейцы обнаружили пропавшего в компании сверстников. По предварительной информации, мальчик без предупреждения взрослых отправился кататься на самокате с друзьями, оставив сотовый телефон дома.

Росгвардейцы вернули ребенка благодарной матери, после чего вернулись на маршрут патрулирования.