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В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы помогли вернуть горожанке несовершеннолетнего сына

  В вечернее время в городе Ленинск-Кузнецкий к экипажу Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Михаила Соколова и младшего сержанта Дмитрия Буянкина обратилась 44-летняя местная жительница. Взволнованная горожанка рассказала, что, проснувшись после ночной смены, она не обнаружила дома 11-летнего сына. Женщина безуспешно пыталась самостоятельно отыскать ребенка на улице. При виде патрульного автомобиля она обратилась за помощью к росгвардейцам.

 Стражи правопорядка успокоили гражданку, установили приметы мальчика и передали информацию о пропавшем ребенке нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации. Приступив к поискам, экипаж обследовал ближайшие дворовые территории. Спустя двадцать минут росгвардейцы обнаружили пропавшего в компании сверстников. По предварительной информации, мальчик без предупреждения взрослых отправился кататься на самокате с друзьями, оставив сотовый телефон дома. 

 Росгвардейцы вернули ребенка благодарной матери, после чего вернулись на маршрут патрулирования.

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
21/07/2020
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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