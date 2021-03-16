В Ленинске-Кузнецком росгвардейцы защитили горожанку от агрессивного мужчины с шумовкой

В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал местного жителя, который металлической шумовкой угрожал физической расправой своей знакомой.

В дневное время за помощью к стражам правопорядка обратилась 43 летняя жительница частного дома. По предварительной информации, заявительница распивала спиртные напитки в компании с приятелем, с которым у нее произошел конфликт на почве ревности. В результате мужчина схватил металлическую шумовку и стал угрожать женщине физической расправой. После обещания вызвать правоохранителей агрессивный гость скрылся.

Выяснив личность злоумышленника, росгвардейцы обнаружили и задержали мужчину по месту жительства. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 40-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.